Таким образом, были демонтированы две последние фигуры Монумента славы. Теперь они будут находиться в музее "Территория террора".

Во Львове сегодня демонтировали две последние фигуры местного Монумента славы, в том числе - львовскую "Родину-мать".

По информации zaxid.net, также была демонтирована фигура советского воина.

Как и предыдущие элементы монумента, их направили в музей "Территория террора". Сегодняшний демонтаж, пишет СМИ, привлек внимание прохожих, которые снимали работы на фото и видео.

Монумент Славы во Львове - что о нем известно

Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Работал над ним авторский коллектив, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. Открыли Монумент в 1970 году.

Ансамбль состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом, с большими рельефами из кованой меди.

Еще в мае 2007 года Львовский горсовет создал комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или сноса отдельных его элементов как "имперско-большевистских символов". Однако лишь в феврале 2018 года львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента Славы. Разбирать его начали через год, а в марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. В апреле 2021 года начали новый этап демонтажа – разборки его барельефов. На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.

Автор: Юрий Годован