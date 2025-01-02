В ВСУ должны идти все от 18 до 70 лет, кто способен держать оружие, - военный аналитик

Сейчас не хватает людей в оборонительных позициях, а если мы проиграем, то все, кого сейчас прячут от мобилизации, будут под ружьем призваны в ряды вооруженных сил РФ, заявил эксперт.

В Вооруженные силы Украины должны идти все от 18 до 70 лет и старше, кто способен держать оружие в руках. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Иван Якубец, военный аналитик, командующий Аэромобильных войск Украины в 2005 году.

Он отметил, что в 2025 году не ожидает значительных изменений в контексте войны. "Прежде всего, потому что мы как государство... не провели соответствующим образом мобилизацию. Не хватает людей на фронте. Говорят, не хватает оружия. Но что-то мне не очень в это верится. Больше всего, я считаю, что не хватает людей на фронте", - отметил Якубец.

В то же время российские оккупанты, продолжил он, "это отметили и продвигаются на всех направлениях, где нет плотной городской застройки". "В полях они сейчас очень активно действуют и имеют определенные успехи", - сказал военный аналитик.

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Поэтому, добавил Якубец, российские захватчики, в частности "обходят Покровск стороной, замкнут кольцо над Курахово, огромное кольцо".

Он подчеркнул, что украинцы должны "напрячься". "Надо идти в Вооруженные силы всем: от 18 до 70 и старшим, кто способен носить оружие в руках. Всех должны призывать, мобилизовать. Для того, чтобы создавать соответствующие даже пехотные подразделения, которые будут зарываться в землю и держать врага. Потому что враг сейчас использует небольшими тактическими группами все пробелы между нашими оборонительными боевыми порядками и таким образом... заставляет нас отступать и отступать", - отметил Якубец.

Так, по его словам, сейчас "просто банально не хватает людей в полях для того, чтобы защищать те или иные рубежи". "Рубежи строятся и сдаются россиянам просто так. Они "на ура" их берут и все на этом. Потому что не хватает людей в оборонительных позициях", - сказал военный аналитик.

Якубец подчеркнул, что нужно готовиться к борьбе. "Если мы проиграем, то не будет нации, не будет людей. Все, кого сейчас прячут от мобилизации, - они все будут под ружьем призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации и пойдут штурмовать Прибалтику, Польшу или еще где-то", - подчеркнул он.

Война в Украине - мобилизация

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в парламенте пока нет.

По его словам, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

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