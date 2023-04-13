За насильственное перемещение из Украины детей предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно насильственного перемещения лица за пределы территории Украины (№9204).

Текст законопроекта группы депутатов размещен на сайте парламента. Законопроектом в статье УК "Нарушение законов и обычаев войны" предлагается установить, что насильственное перемещение лиц за пределы территории Украины наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

Если такие действия были совершены в отношении несовершеннолетнего лица, то они будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является установление уголовной ответственности за посягательство на общественные отношения по обеспечению жизни, здоровья и прав и свобод граждан Украины, в частности несовершеннолетних лиц, противодействие и предотвращение противоправного захвата и вывоза детей из Украины, что представляет угрозу украинскому генофонду, а также человечеству в Украине в целом вследствие нарушения законов и обычаев войны.

Депортация людей из Украины - детали

Сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Среди них-более 4 тыс. детей-сирот.

Российские оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей депортации украинцев. По такой схеме россияне вывезли с востока более 100 тысяч детей якобы на "лечение".

Недавно о подозрении сообщили предпринимательнице из Крыма, которая помогла оккупантам депортировать более 1000 украинских детей с захваченных территорий.