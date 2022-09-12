Работники более склонны к дистанционной работе, чем работодатели.

На украинском рынке труда в начале осени лишь 7% актуальных вакансий предусматривают работу удаленно.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Сегодня удаленный формат работы должен быть весьма популярным на украинском рынке труда, поскольку многие специалисты в настоящее время "разбросаны" по миру в связи с полномасштабной войной. На самом же деле сегмент удаленной работы в начале осени является не таким активным: по данным кадрового портала grc.ua, лишь 7% актуальных вакансий предусматривают работу удаленно. Например, в марте 2021 года этот показатель находился на уровне 10%", - говорится в сообщении.

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Аналитики предполагают, что сказалось ослабление ковидных ограничений, которые "самоустранились" после начала войны. Также, возможно, работодатели ищут надежный вариант, то есть специалиста, который в военное время находится на одном месте, а не был часто занят переездами, жертвуя качеством работы.

Лидером в рейтинге активности является столица: на Киев приходится 60% всех актуальных вакансий удаленной работы. Вторую позицию с большим отрывом занял другой сравнительно безопасный регион – Львовская область (11%). Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область, рынок труда которой находится на первых позициях во многих рейтингах, несмотря на близость к активным боевым действиям, – 6%.

Что касается категорий работников, то наибольшая потребность есть в "айтишниках": на сферу "IT, интернет, телекоммуникации" приходится 37% вакансий. Примерно вдвое реже ищут на удаленный формат работы специалистов по продажам - 18%. Третью строчку заняла категория "маркетинг, реклама, PR" – 13%.

"Рассмотрим вопрос заработной платы. Никого не удивит, что больше всего зарабатывают "айтишники" – 77 300 грн. Эти специалисты зарабатывают почти вдвое больше, чем представители категории "высший менеджмент" (40 000 грн). Тройку лидеров замыкает маркетинг, реклама, PR – 26 800 грн", - сказано в исследовании.

Отмечается, что работники более склонны к дистанционной работе, чем работодатели. В процентном соотношении на удаленную работу приходится значительно больше резюме, чем вакансий: 28% против 9%.

Что же касается наиболее популярных профессий, то наибольшее резюме с желаемым удаленным форматом работы от программистов и разработчиков – 9%. Правда, у менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами показатель такой же. На третьей позиции с 6% расположились дизайнеры и художники.

Как сообщал УНИАН, несмотря на кризис на рынке труда из-за войны, некоторые работодатели продолжают поощрять кандидатов и предлагают в вакансиях дополнительные условия, которые могут привлечь внимание к объявлению о работе и должны повысить лояльность сотрудников к компании.