В частности, только через 2-4 года после завершения действия военного положения вступят в силу нормы закона о статусе английского языка для государственных служащих, офицеров ВСУ, полицейских и таможенников.

Отдельные нормы закона о применении английского языка в Украине вступят в силу через 2-4 года после окончания военного положения.

"Разные статьи вступают в силу в разное время. То, что касается требований к должностям государственных служащих, офицеров Вооруженных сил, полиции или таможенников... эти нормы вступают в силу от 2 до 4 лет после окончания военного положения", - сказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Киев24".

В то же время, она сообщила, что ряд статей вступают в силу независимо от окончания действия военного положения, но также с пролонгацией.

Видео дня

"Например, на автовокзалах, на транспорте, на железнодорожных вокзалах, на каких-то указателях в городах, где туристические достопримечательности, английский язык должен быть продублирован в течение двух лет - не позднее, чем через 2 года после того, как президент фактически подпишет законопроект и он вступит в силу", - уточнила депутат.

Статус английского языка в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 мая Верховная Рада одобрила инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: