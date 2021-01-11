У пользователей появились вопросы как к концепции, так и к содержанию новой социальной рекламы.

В Киеве появились билборды-предупреждения для нарушителей правил дорожного движения, на которых содержатся имена (к примеру: «Алина, просто так не сигналят») и логотип патрульной полиции.

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Фото билбордов обнародовала в Facebook газета "Дарницькі вісті». Сообщается, что они начали появляться в Киеве.

У пользователей появились вопросы как к концепции, так и к содержанию билбордов. В частности, предупреждение"не обгонять с правой стороны", по словам комментаторов, противоречит ПДД. Некоторые просто иронизируют над рекламой.

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Автор: Дмитрий Захаров