С девушкой он познакомился накануне в интернете / фото патрульная полиция Киева

В Киеве девушка в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль у знакомого и поехала на Подол смотреть на новогоднюю елку.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

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Сегодня около 2 часов ночи на линию 102 поступил вызов по поводу завладения транспортным средством. Заявитель сообщил, что обнаружил отсутствие своего автомобиля Skoda на стоянке возле супермаркета. В автомобиле он оставил ключи, которые находились в замке зажигания, и девушку, с которой познакомился накануне в интернете.

Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он обратился в полицию. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль.

«Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, женщина не имела водительского удостоверения», - рассказали в полиции.

Девушка объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.

"Очень захотелось покататься и посмотреть елку на Подоле», - сказала она.

Заявитель отказался от написания заявления на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свое авто.

фото патрульная полиция Киева

Инспекторы составили на женщину административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

фото патрульная полиция Киева

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Автор: Денис Прядко