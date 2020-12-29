Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он обратился в полицию.

В Киеве девушка в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль у знакомого и поехала на Подол смотреть на новогоднюю елку.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

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Сегодня около 2 часов ночи на линию 102 поступил вызов по поводу завладения транспортным средством. Заявитель сообщил, что обнаружил отсутствие своего автомобиля Skoda на стоянке возле супермаркета. В автомобиле он оставил ключи, которые находились в замке зажигания, и девушку, с которой познакомился накануне в интернете.

Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он обратился в полицию. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль.

«Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, женщина не имела водительского удостоверения», - рассказали в полиции.

Девушка объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.

"Очень захотелось покататься и посмотреть елку на Подоле», - сказала она.

Заявитель отказался от написания заявления на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свое авто.

Инспекторы составили на женщину административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

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Автор: Денис Прядко