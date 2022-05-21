В псевдореспубликах готовятся так называемые "референдумы" по образцу Крыма.

В России недвусмысленно намекнули на проведение псевдореферендумов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Их организуют с целью включить временно оккупированные украинские территории в состав РФ.

Такие выводы напрашиваются из заявления главы комитета Госдумы по международным делам и участника переговорной делегации Леонида Слуцкого. Он провел переговоры с так называемым главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

После беседы российский чиновник сказал: "Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь будут "знаковые события". Население "ДНР" и "ЛНР" выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают, как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева".

Из сообщения Слуцкого вытекает, что в псевдоруспбликах готовятся незаконные "референдумы" о присоединении к РФ. Их результаты будут такими, как решит Кремль.

Напомним, в конце марта в "ЛНР" заговорили о "референдуме" насчет вхождения в состав России. Тогда в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

Недавно также появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ. На крымский сценарий для Херсонщины и Запорожья в России тоже намекали. Заявление на этот счет сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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