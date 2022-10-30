При этом Гросси считает, что Россия не согласится привлечь миротворцев ООН к созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

В переговорах по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС есть прогресс, хотя для решения этого вопроса вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.

Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova.

"Мы достигли прогресса, даже если переговоры еще продолжаются и окончательное решение еще не принято", - сказал он, уточнив, что называть конкретные сроки пока рано.

Видео дня

При этом Гросси считает, что Россия не согласится привлечь миротворцев ООН к созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

"Для прямого вмешательства ООН требуется согласование Совета Безопасности, где Россия имеет право вето: сейчас я считаю, что это маловероятно", – заявил он.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С Тех Пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Станция и территория возле нее регулярно подвергаются обстрелам оккупантов.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. В своем отчете они заявили, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" для избежания аварии на ЗАЭС.

23 октября страны Большой семерки (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

В "Энергоатоме" считают, что для решения ситуация на ЗАЭС должны быть привлечены миротворцы ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: