Из-за боевых действий в Киевской области разрушены более 4 тысяч жилых домов в 46 громадах из 69.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Больше всего разрушений в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской громадах", - сказал он.

Отдельно Тимошенко рассказал о ситуации в Макаровской громаде.

Так в селе Андреевка оккупанты обустроили штаб в школе и разрушили детский сад. Здесь уничтожены 74 жилых дома, еще 274 нуждаются в ремонте, а 43 семьи нуждаются во временном жилье. Уже начат текущий ремонт кровель в 50 частных домах. "Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет", - рассказал он.

В Мотыжине разрушены 15 домов, еще 40 – повреждены и нуждаются в ремонте.

Кроме того, от вражеского снаряда пострадал Мотыжинский лицей, работавший более 50 лет. По словам заместителя руководителя ОП, учебное заведение повреждено на двух этажах, несколько учебных кабинетов полностью уничтожены.

Тимошенко также отметил, что для восстановления жилых домов в селе Мощун определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения. Здесь продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и интернета.

"Неделю назад местные жители просили восстановить транспортное сообщение с Киевом - автобусы уже на маршруте", - добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП сообщил, что в Украине создадут справочник восстановления городов по лучшим мировым примерам.