Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры уличили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что должностные лица СГД организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия.

В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, во исполнение поручения премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

"По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве почти 200 тонн, ориентировочной стоимостью более 7 млн грн", - отметил начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями Ткаченко В. М.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Автор: Григорий Бондарь