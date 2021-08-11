Для церемонии прощания гроб с телом установили во дворе Одесского художественного музея, который Ройтбурд возглавлял в последние годы жизни.

В Одессе прощаются с художником Александром Ройтбурдом. Он ушел из жизни 8 августа в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, траурная церемония началась во дворе Одесского художественного музея, где установлен гроб с телом.

На церемонию пришли сотни людей. Это друзья и близкие Ройтбурда, представители творческой интеллигенции, чиновники города, области и другие. Среди первых к гробу подошли с цветами мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Как уточнили в администрации музея, захоронение состоится на Еврейском кладбище после полудня.

Читайте такжеМиссия Александра Ройтбурда. Будет ли преемникВ музее подчеркнули, что, соглашаясь на должность директора этого учреждения, Ройтбурд понимал: ему придется преодолевать значительное сопротивление, но стремление возродить музей и подарить Одессе современное культурное пространство было сильнее.

Ему удалось воплотить в жизнь три масштабных проекта, посвященных отдельным периодам искусства: "Спецфонд. Расстрелянное искусство", "Эксгумация. Соцреализм из собрания Одесского художественного" и "Строгие и стильные".

Также в последние годы в музее состоялось много выставок.

"Ройтбурд как никто другой умел заинтересовать людей музеем и сплотить вокруг него. Так собралось наше меценатское сообщество "Клуб Маразли", к которому принадлежал сам Ройтбурд, так собирались крупнейшие в истории Одессы митинги в поддержку музея", - сообщили в учреждении.

За 3 года музейная коллекция пополнилась почти 600 работами - это больше, чем за предыдущие три десятилетия. С 2017 года музей отреставрировал на базе Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины 33 работы, а сейчас имеет собственные реставрационные мастерские.

"Музейные стены изменились до неузнаваемости - от аварийной потолка Серебряковского зала мы пришли к новым залам, окрашенным той же краской, что и стены Лувра", - рассказали в администрации.

При активном участии и содействии Ройтбурда вышли новые музейные издания, посвященные архивам и формированию коллекции Одесского художественного музея, каталоги выставок.

Как отмечается, самым большим подарком Ройтбурда музею и городу стала новая экспозиция современного искусства.

"Подарком в прямом смысле: она более чем наполовину состоит из подарков из его собственной коллекции, а также художников и коллекционеров, которые поддерживали стремление Ройтбурда поднять музей на национальный уровень. Последним проектом, который он успел завершить в музее, стал конкурс OFAM WALL, где 132 художника со всей страны соревновались за возможность создать работу для музейной экспозиции", - сказано в сообщении.

Одной из главных задач Ройтбурд считал получение музеем статуса национального.

Умер художник Александр Ройтбурд: что известно

8 августа в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни скончался известный художник, депутат Одесского облсовета, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Ройтбурда и выразил соболезнования родным, близким и поклонникам художника.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал художника гением и необыкновенным человеком.

Автор: Лариса Козовая