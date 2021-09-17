Татьяна Присяжная попрошайничала в переходе, работая на ромов, но в один день ее избили, и она потеряла память.

В Одессе дочь нашла маму, которая 21 год считалась пропавшей без вести.

Об этом сообщает местное издание "УСИ".

Все началось с того, что один из пятерых детей Татьяны Васильевны Присяжной получил тяжёлый ожог руки. Врачи настаивали на ампутации, но женщина отказалась.

"Женщина признается: она осталась без копейки, но сыну руку спасла. Через некоторое время после этого случился скандал. Слово за слово – и роковое решение – уйти из дома, оставить взрослых детей самих", - говорится в сообщении.

Женщина попрошайничала в переходе, работая на ромов. Говорит, ее привозили на место, а вечером увозили, забирая большую часть денег.

В итоге Татьяна Васильевна сбежала от них и снова оказалась на улице, где в один день ее избили и отобрали все накопленные деньги. У нее случилась потеря памяти, и в итоге она попала в приют для бездомных стариков.

"Сюда ее забрали с улицы, здесь поработали с восстановлением памяти и отправили запросы на восстановление документов. Оказалось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны. Она была шокирована новостью о том, что мама жива. Но в считанные дни собралась и приехала, чтобы забрать мать", - сообщают журналисты.

Дочь Яна уверяет, что все это время пыталась разыскать мать.

"Только не было тогда ни волонтеров, ни телефонов. Носили заявления в милицию, писали в больницы, звонили в морги, но никакой весточки не приходило. В поисках было прожито десять лет. А потом надежда почти угасла", - призналась она

Татьяну Присяжную дети заберут домой, где предстоит важный и долгий разговор с сыном, а после – и с другими дочерьми. Женщина впервые сможет увидеть своих внуков, познакомиться с зятьями и больше никогда не расставаться.

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Напомним, в начале года в Одессе на улице обнаружили 4-летнюю девочку, сбежавшую из интерната без верхней одежды.

Как выяснилось, этот 4-летний ребенок недавно попал в интернат, и, по словам его сотрудников, еще не привык к новому месту пребывания.

В управлении добавили, что девочка все время спрашивала о своей матери, которую она отправилась искать.

Ребенка доставили в детское учреждение, где ее уже разыскивали.

Автор: Денис Прядко