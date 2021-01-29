Максим Луцкий получил 1733 голосов (63,9%)

В первом туре выборов ректора Национального авационного университета, состоявшемся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий.

Об этом информирует сайт университета. Отмечается, что общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).

Максим Луцкий получил 1733 голосов (63,9%), Римвидас Хращевский - 393 голоса (14,5%), Павел Барсук - 161 голос (5,9%). Не поддержали ни одного кандидата - 112 избирателей (4,1%).

В НАУ отмечают, что на всех 15 избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов, Минобразования, общественных организаций и представители СМИ. На каждом участке происходила видеофиксация, передает ukranews.com.

«Жалоб на нарушения избирательного процесса, как от участников голосования, так и наблюдателей не получено», - уточняется в сообщении.

Сейчас протоколы избирательных комиссий по выборам ректора НАУ оформлены и направлены в Министерство образования и науки Украины.

Как известно, Максим Луцкий ранее работал проректором НАУ, был народным депутатом Украины 5 и 6 созывов. Кроме того, возглавлял в свое время Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Заметим, что предыдущий ректор НАУ Владимир Исаенко был освобожден от должности в октябре прошлого года. Соответствующее решение кадровой комиссии Минобразования единогласно поддержал Наблюдательный совет НАУ.

По данным СМИ, Исаенко является фигурантом уголовных производств и ряда коррупционных скандалов, в частности, по зачислению иностранных студентов в НАУ. Соответствующая схема "заработка" на иностранцах реализовывалась, во времена его каденции, через принадлежавшую фирму личному советнику Исаенко.

Кроме того, как сообщал депутат ВР Богдан Торохтий, Исаенко за средства вуза приобрел себе микроавтобус, стоимостью 3,6 млн грн.

Накануне, экс-ректор пытался заблокировать процедуру проведения выборов в НАУ и восстановиться в должности через суд.

Однако, как говорится на сайте вуза, Шестой апелляционный административный суд принял решение о незаконности любых претензий уволенного Исаенко к Минобразования и самому университету.

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Автор: УНИАН