В Киеве возобновление работы метро планируется не раньше 31 мая

Метро станет доступным для всех граждан примерно 10 июня.

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая.

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Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Telegram-канале. «Возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем (этапе - ред.), а это может произойти только спустя 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что метрополитен не сможет сразу перевозить всех жителей города.

Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют специальные пропуска. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 12 марта введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.

Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая.