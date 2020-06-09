В Киеве суд вернул Минобороны землю, которую КГГА отдали под гаражи

Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Минобороны к Киевскому городскому совету и гаражно-строительному кооперативу.

Юридической службой Министерства обороны Украины совместно с Офисом генерального прокурора восстановлены права государства на земельный участок площадью 1,4 га в Дарницком районе г. Киева по ул. Бориспольской, 19-б.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Минобороны к Киевскому городскому совету и гаражно-строительному кооперативу в части: признания недействительным решения Киевского городского совета о передаче субъекту хозяйствования в собственность упомянутого земельного участка; отмены свидетельства о праве собственности на земельный участок; обязательства вернуть Минобороны земельный участок и обеспечить возможность пользования им", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение судебного решения спланированы и проводятся мероприятия, направленные на фактическое возвращение земельного участка в сферу управления Минобороны.

Как сообщал ранее УНИАН, суд отменил арест 11-этажной "высотки Билозир" на киевском Подоле.

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