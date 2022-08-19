В городе разрушено около 50% домов.

При поддержке спонсоров жильцы многоквартирного дома по ул. Екатерины Билокур в Ирпене восстановили уничтоженную русской артиллерией кровлю.

"Многоквартирный дом на улице Екатерины Билокур, 9 в Ирпене (ЖК "Грин Ярд") – один из тех, которые были серьезно повреждены в результате вражеских обстрелов. Кроме выбитых окон и дверей и поврежденного фасада, там была полностью сожжена кровля. Однако сейчас, благодаря активности жителей и спонсорской помощи, крыша полностью восстановлена", – отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в фейсбуке.

Также Александр Маркушин поблагодарил настоящего друга Ирпеня Александра Тамаева, что финансово поддержал жильцов дома в важном для них деле – восстановлении родного дома. Общая стоимость ремонтных работ составила более 500 тысяч гривен.

"Я считаю, что каждый должен быть неравнодушен и по возможности помогать людям, пострадавшим от военных действий. Ведь только совместными усилиями мы сможем восстановить эту прекрасную страну". – сказал Александр Тамаев на встрече с журналистами.

Напомним, что в городе разрушены около 50% домов. Зрительно повреждено около 90% зданий.