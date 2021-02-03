К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

В Харькове киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

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Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Светлана Макринская