В Харькове киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.
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Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.
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