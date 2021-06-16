Женщина выдала своего малыша за чужого

Женщина выдала своего ребенка за чужого, чтобы избавиться от младенца. Горе-мать заявила правоохранителям, что якобы нашла малыша.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

Женщина в селе Авдеевка обратилась к медикам и рассказала, что нашла чужого ребенка в заброшенном доме. Мальчика забрали в больницу.

"В полицию Волновахи поступило сообщение из медицинской службы о том, что 25-летняя женщина нашла новорожденного ребенка. С ее слов стало известно, что она собирала черешню неподалеку и услышала детский плач, а, подойдя ближе, увидела завернутого в тряпье младенца с пуповиной. Женщина рассказала, что забрала ребенка домой и накормила, а затем вызвала "скорую помощь", - говорится в сообщении.

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Позже полиция выяснила, что заявительница и является матерью младенца. По ее словам, она родила дома, но у нее трудная ситуация и она не может ухаживать за ребенком. В то же время у женщины есть еще двое детей.

Предварительно инцидент квалифицировали по части 2 статьи 135 "Оставление в опасности матерью своего ребенка" Уголовного кодекса Украины. При этом в полиции считают, что женщина не ставила под угрозу жизнь младенца.

Как ранее сообщал УНИАН, суд в Днепропетровской области вынес приговор горе-матери, которая забила до смерти четырехлетнего сына. Женщина проведет в тюрьме следующие девять лет.

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Автор: Анастасия Горбачева