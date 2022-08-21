Жителей региона предостерегают от потребления и распространения ложной информации.

На Черниговщине опровергли фейк, который неизвестные распространили в Telegram-каналах. В нем говорилось об "ограничении передвижения" по области в праздничные дни 23-24 августа. Эта информация ложная, такого ограничения вводить не будут.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он предостерег жителей региона от потребления и распространения ложной информации об ограничении передвижения по области в праздничные дни.

"Сейчас дополнительных мер по ограничению въезда или выезда из областного центра не проводится. Если возникнет такая необходимость, то о соответствующем решении будет проинформировано заранее на официальных ресурсах: страница Черниговской областной военной администрации в Facebook и непосредственно страницы начальника ОВА в Facebook и Telegram", - заявил Чаус.

Накануне в социальных сетях и Telegram-каналах распространялась информация об ограничении передвижения по Черниговской области на День Независимости.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в полиции дали советы украинцам относительно того как уберечься от провокаций России 24 августа.

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