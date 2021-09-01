Две тысячи школьников и студентов устроили костюмированное шествие, чтобы с начала нового учебного года остались самые яркие воспоминания.

У Харькова появилась новая карнавальная традиция - студенты и школьники устроили праздничное шествие в центре города, приуроченное ко Дню знаний.

"Учиться в Харькове - это всегда весело, – сказал руководитель Харькова Игорь Терехов перед началом карнавала. – Я рад видеть, как наши дети в праздничной атмосфере открывают новый учебный год. Хочу пожелать им продолжать в том же духе. Творчески, с вдохновением, с внутренней свободой".

Две тысячи школьников и студентов в самых ярких костюмах прошли улицами города, показали театральные постановки, приняли участие во флешмобах – в целом, провели самый настоящий творческий парад и своеобразное состязание между учебными заведениями Харькова.

"Этот особый день просто не имеет права быть скучной и официозной "обязаловкой". Особенно для тех, кто сегодня впервые садится за школьную парту или начинает студенческую жизнь. Ведь у них открывается новый этап - классный и воодушевляющий. Думаю, другие города тоже захотят последовать примеру Харькова. Этим карнавалом мы начинаем новую прекрасную традицию", - сказал Игорь Терехов, поздравляя учеников и родителей с Днем знаний.

По окончанию карнавала должен состоятся также концерт с выступлением группы KAZKA и праздничный фейерверк.

Автор: Григорий Бондарь