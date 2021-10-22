Тут присутствуют футуризм и бионика, артдеко переплетаются с этническими мотивами, а впечатление от альянса несовместимостей подчеркивает теплое освещение и контрастные цветовые эксперименты.

Intense Project стоит посетить еще и потому, что это, без преувеличения, настоящий арт-объект. Дизайном проекта выступил Руслан Солнарев, который построил весь концепт интерьера на слиянии стилей.

Тут присутствуют футуризм и бионика, артдеко переплетаются с этническими мотивами, а впечатление от альянса несовместимостей подчеркивает теплое освещение и контрастные цветовые эксперименты.

Что же делает это место интересным?

Во-первых, фасад Intense Project украшен логотипом в виде арт инсталляции, диаметром 6 метров, вылитого из смеси синтетических материалов и покрытого сплавом золота с эпоксидной смолы, чтоб добиться естественного свечения в течении долгого периода времени без дополнительной подсветки и реставрации.

Алексей Борданов, скульптор, создатель объемного логотипа на фасаде:

"Мы работаем с Русланом Солнаревым уже не первый раз и каждый раз, начиная, готовить новый проект я пронимаю, что задача будет интересная, хоть и сложно выполнимая.

В случае с фасадом Inttense Project нам пришлось создавать, перевозить по городу и монтировать на высоту четвертого этажа арт объект диаметром 6 метров и весом пол тонны. Для освещения логотипа мы использовали линзы, которые направляют лучи ночной подсветки в нужную точку и в правильном диаметре".

Сам логотип Intensse Project - это символ вечного притяжения и взаимодействия Солнца и Луны, благодаря энергии которых все живое на земле растет и процветает.

И пока этот альянс Луны и Солнца существует живы и мы.

Логотип окружает мурал написанный аэрографической техникой.

Ярослав Ефремов, создатель мурала, студия Muralmarket:

"Создание мурала пришлось разбить на две части, так как поверхность, на которой нужно было создавать картинку была неровной и выцветшей и выгоревшей от времени. При чем выгоревшей неравномерно.

Полностью реставрировать поверхность не удалось, так как создание мурала проходило на выступающей поверхности и на приличной высоте.

Поэтому все неточности и неровности покрытия были откорректированы антибликовым лаком, что позволяет рисунку читаться в любое время суток."

Стоит обратить внимание на вход Intense Project, который украшает точная копия идола-истукана с острова Пасхи. Что тоже очень символично и развивает тему жизненной силы.

Ведь жители острова верят, что в этих идолах заключена сила предков - "мана". Концентрация маны гарантирует всем жителям населяющим остров благоденствие, процветание и хорошие урожаи.

Еще один "вау эффект" заслуживающий внимания - жидкокристаллическая стелла, равносторонний треугольник, с гранями длиной в 1 метр, а сама стелла 15 метров в высоту, аналогов, подобных которой нет в Украине.

Сергей Васильев, создатель 3D стеллы, компания "Pixel Media":

"Специально для этой конструкции мы усиливали пол, а технологию монтажа разрабатывали эксклюзивно для Intense Project, так как пространство стеллы ограничено лестницей. Это не только экран высочайшего качества, который будет транслировать 3D ролик по высоте всей высоте колонны, а картинка будет как будто выходить за пределы стеллы. Это современное искусство 21 века, где бдущее принадлежит диджитал арту".

Автор: Иван Бойко