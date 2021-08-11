Благодаря ходатайству Роланда Франка Украина бесплатно получила от Британского министерства иностранных дел научно-исследовательскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктике.

На 90-м году жизни умер Роланд Франко - последний внук выдающегося украинского поэта, прозаика и драматурга Ивана Франко.

Об этом сообщает Международный фонд Ивана Франко на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаем, что 11 августа, на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко", - говорится в сообщении.

Коллектив Фонда глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда.

"Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное. Вечный покой его души. Вечная память", - отметили в Фонде.

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Роланд Франко - биография

Роланд Тарасович Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. Он - внук Ивана Яковлевича Франко, сын Тараса Франко, брат Зеновии Франко. При крещении получил двойное имя - Роланд-Александр.

Украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель, популяризатор творчества Ивана Франко. Кандидат технических наук. Председатель правления Международного фонда Ивана Франко.

В течение 1993-1996 годов по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе - был советником по науке в Посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франка 1996 года Украина бесплатно получила от Британского министерства иностранных дел научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский" в Антарктике.

С 1997 года Роланд Франко - заместитель председателя правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени О. Гончара, с 2012 - исполняющий обязанности председателя Фонда. Член правления Национального союза краеведов Украины. С 2015 года - председатель правления Международного фонда Ивана Франко.

Автор: Денис Прядко