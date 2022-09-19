Дроны имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 километров и находиться в воздухе около 40 минут.

Компания "Метинвест" увеличила боевой штат дронов Сухопутных войск и разведчиков ГУР на 300 беспилотников на общую сумму более $1,4 млн.

Как сообщили в пресс-службе компании, дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, поэтому военные с их помощью смогут отследить технику и живую силу врага даже ночью.

Что касается характеристик БПЛА, то они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 километров и находиться в воздухе около 40 минут.

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Дроны "Метинвест" передает ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт". Их военные получили уже более 800 штук - самую большую партию в рамках одной инициативы.

Также металлургические предприятия компании перевели производство на военные рельсы - выпускают бронежилеты, бронепластины для техники, металлических укреплений и блиндажей.

Отмечается, что с начала войны компания предоставляет ВСУ укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.