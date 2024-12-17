Абоненты смогут оперативно информировать об отсутствии мобильной связи.

Кабинет Министров утвердил механизм, который позволяет украинцам через мобильное приложение "Дія" сообщать о проблемах со связью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что на заседании 17 декабря Кабмин утвердил Порядок представления средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг абонентами мобильной связи.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услугу запустят "уже очень скоро". По его словам, сообщения абонентов в "Дії" помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему.

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"Запустим услугу, чтобы вы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию. О проблемах со связью сможете сообщить максимально быстро, даже если будете офлайн. После того как появится интернет, сообщение поступит регулятору связи", - добавил министр.

Связь во время отключений света в Украине - главные новости

Глава подкомитета парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что мобильные операторы, получая прибыль, не позаботились о своих сетях, из-за чего во время отключений света "ложится" связь.

Ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала оборудовать станции связи аккумуляторами, которые могут обеспечить автономную работу до 10 часов. Однако полная готовность сетей остается вызовом для украинских операторов из-за регулярных атак врага по энергосистеме.

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