Греко-католики отныне будут отмечать Рождество и другие непереходящие праздники вместе с католическим миром.

Архиерейский Синод Украинской Греко-Католической церкви на 93-й сессии в начале месяца принял решение о переход на новый стиль.

Следовательно непереходящие праздники (такие, которые каждый год приходятся на одно и то же число месяца, например, Рождество) от 1 сентября 2023 года будут праздновать по григорианскому, а не по юлианскому, как раньше, календарю, сообщили в УГКЦ.

"Приняв во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также учитывая пастырские рации, [принято] УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года Божьего на новый стиль для непереходящих праздников с сохранением существующей Пасхалии", – говорится в постановлении Синода.

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В то же время отмечается, что для приходов или общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, есть возможность продлить литургическую жизнь по юлианскому календарю на период до 2025 года.

Напомним, в декабре главы Православной церкви Украины митрополит Епифаний и Украинской греко-католической церкви отец Святослав договорились создать рабочую группу, которая займется изучением вопроса реформы церковного календаря.

Празднование Рождества в Украине - дискуссия относительно даты

Из-за того, что в Украине христианские церкви живут по двум календарям, григорианскому и юлианскому, возникла проблема с датами празднования церковных праздников. К примеру, из-за неточности юлианского календаря Рождество "переместилось" с 25 декабря на 7 января. Православная Церковь Украины (ПЦУ) разрешала приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество.

Хотя социологические опросы показали, что в этом году более половины украинцев праздновали Рождество 7 января, все больше людей начинают праздновать исключительно 25 декабря. Опрос в сервисе "Дия", который стал самым массовым (участие приняли более 1,5 миллиона украинцев), показал, что почти 60% украинцев поддерживают празднование Рождества 25 декабря.

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