Размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опровергло заявление РФ о якобы "ударе HIMARS" колонии возле Еленовки Донецкой области, где находились украинские военнопленные, с 28 на 29 июля 2022 года. Отмечается, что даже одна ракета HIMARS вызвала бы более серьезные разрушения.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, об этом говорится в свежем отчете ООН о правах человека в Украин. Там упомянули теракт в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки.

"Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS". К тому же "даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", – отметил Лубинец.

Видео дня

Среди новых деталей отмечается, что "видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу. Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад".

Лубинец отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также добавило, что омбудсман постоянно сообщает на всех встречах, касающихся теракта в Еленовке: государство, которое держит в плену, несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, которое устанавливает индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.

"Однако офис УВКПЧ не получил информации о том, что Российская Федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию. К сожалению, даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать. Однако "почерк" РФ уже знает весь мир. Поэтому у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением", – резюмировал омбудсман.

Теракт в Еленовке: что известно

29 июля прошлого года российские оккупанты заявили, что в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области произошел взрыв. Также было заявлено о гибели более 40 украинских пленных, которые там находились, однако проверить данные россиян о количестве жертв невозможно.

Оккупанты заявили, что причиной взрыва был якобы удар ракетой из американской РСЗО HIMARS.

Однако украинские пленные, которые находились в Еленовке и впоследствии были освобождены по обмену, рассказали другую версию. По их словам, россияне заложили фугасы внутри барака и рядом с ним, а затем сымитировали удар артиллерии.

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