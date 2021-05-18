Правоохранители задержали судью в г. Славянск Донецкой области / фото gp.gov.ua

Судью Донецкого окружного административного суда разоблачили на вымогательстве 30 тыс. долл. неправомерной выгоды от предпринимателя за отмену судебных решений.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда через своих знакомых.

"В частности, за 30 тыс. долл. он обещал отмену Верховным судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали судью в г. Славянск Донецкой области во время получения от предпринимателя всей суммы.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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Автор: Светлана Макринская