Правоохранители задержали судью в Славянске Донецкой области во время получения всей суммы взятки.

Судью Донецкого окружного административного суда разоблачили на вымогательстве 30 тыс. долл. неправомерной выгоды от предпринимателя за отмену судебных решений.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда через своих знакомых.

"В частности, за 30 тыс. долл. он обещал отмену Верховным судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали судью в г. Славянск Донецкой области во время получения от предпринимателя всей суммы.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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Автор: Светлана Макринская