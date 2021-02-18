В отношении врача завели уже пять уголовных дел.

В Ривне полиция расследует пять уголовных производств в отношении стоматолога, которую обвиняют в насилии над детьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

«Полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 2 ст. 140 и четыре - по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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По сведениям полиции, кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратились еще трое родителей.

Так, 12 февраля в полицию поступило письменное заявление от 28-летнего жителя Ривне, в котором говорится о том, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач причинила его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму.

Кроме того, аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ривне. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема стоматологом в июне прошлого года.

Также с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ривненского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина причинила телесные повреждения ее 6-летней дочери.

«Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованных в соцсетях, они узнали своих детей», - рассказали в полиции.

Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Известно, что 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельности не ведет.

«Во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Однако в настоящее время на какую-либо связь женщина не выходит, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, показаний от имени клиентки пока не дает», - добавили в полиции.

Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются.

Скандал с участием стоматолога в Ривне: что известно

В феврале пользователи Интернет опубликовали несколько видео, на которых врач-стоматолог из Ривного била и угрожала детям во время лечения их зубов.

Полиция открыла два уголовных производства по фактам заявлений, поступивших от родителей, пострадавших в результате действий стоматолога детей.

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Автор: Светлана Макринская