В МВД объяснили одинаковые номера на шлемах силовиков, избивавших сторонников Стерненко во время протестов 15 июня

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал отсутствие опознавательных знаков на формах силовиков, которые, в частности, принимали участие в избиении участников акции протеста под Шевченковским райсудом Киева во время избрания меры пресечения общественному активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты спросили заместителя Авакова, почему представители Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские без жетонов.

Читайте такжеГлавные новости Украины за 18 июня: антирекорд новых случаев коронавируса и возможное возвращение жесткого карантина

«У нас в Нацгвардии сделано замечание руководству за то, что должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях обязательно будут индивидуальные номера на шлемах Нацгвардии. А вот у полиции индивидуальные номера есть уже около 5 лет», – заявил он.

Также Геращенко утверждает, что жетоны полиции могли сорвать сами участники акции протеста, и обвинил последних в агрессии в отношении копов, заявив о «сотни кадрах избиения полицейских».

«Я хотел бы, чтобы вы и на это тоже обращали внимание, чтобы был определенный баланс», – ответил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня. Следователь СБУ просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 июня, во время очередного обострения ситуации у суда полицейские спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов. В это вмешались народные депутаты, чтобы освободить задержанных, в частности Роман Лозинский. Он увидел, как полицейские тащат девушку за оцепления. Депутат попытался пройти через оцепление, чтобы разобраться, что произошло. Однако его не пустили несмотря на то, что он показал удостоверение народного депутата. Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо. По оценкам Лозинского задержали 5 человек, среди них один из активистов Николай Выговский.

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram