Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект № 11340 щодо можливості "відкупу" для корупціонерів ще буде допрацьовуватись і над наразі працює відповідний комітет парламенту.
Голова Ради в ефірі телемарафону розповів, що парламентський комітет погодився з тим, що в законі обов'язково має бути передбачена норма, що "відкупитись" матимуть змогу тільки ті, хто повністю відшкодував шкоду та активно співпрацює зі слідством. Крім цього, вони ще й мають допомогти притягнути інших співорганізаторів злочину.
"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив Стефанчук.
Спікер пообіцяв, що до другого читання законопроект однозначно буде змінений.
"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - додав спікер.
Закон про "відкуп" для корупціонерів - деталі
18 липня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості (№11340).
Народні депутати України самі не порушували питання надання корупціонерам можливості укладати угоди зі слідством, це "надійшло від партнерів", пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи ухвалення відповідного законопроєкту.