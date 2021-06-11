В пятницу, 11 июня, канадские дипломаты провели рабочий день в желто-синей форме сборной Украины.

Сотрудники посольства Канады в Украине присоединились к флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу и оделись в новую форму нашей сборной на Чемпионате Европы 2020, на которых есть лозунг "Героям слава".

В пятницу, 11 июня, канадские дипломаты провели рабочий день в желто-синей форме сборной Украины, соответствующие фото они выложили в Twitter. На одной из фотографий сотрудник открыл на экране ноутбука карту Европы, на которой четко очерчены контуры Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.

"Новый дрескод в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!",- говорится в сообщении.

Перед этим сотрудники посольств Великобритании и США также надевали новую форму сборной Украины по футболу.

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Ситуация вокруг формы сборной Украины по футболу

6 июня украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в России. Там даже требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет оснований, чтобы помешать подопечным Андрея Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Впрочем уже 10 июня УЕФА проанализировал новую форму сборной после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

- А что, если вы хотите сказать? Хорошей всем пятницы!



🇨🇦 New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

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Автор: Ирина Погорелая