Хуже всего ситуацию в Украине оценивают жители Донбасса.

Более 70% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", которые на пресс-конференции представила председатель правления центра Ольга Балакирева.

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Так, 73,2% украинцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении.

Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса, 84,1% которых отметили, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

В то же время такой же ответ дали 78,3% респондентов из Южного региона страны, 74,8% - из Западного, 73,3% - из Восточного и 68,5% - из центрального.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента.

Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

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Автор: Антонина Доломанжи