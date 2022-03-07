Такую позицию заняли Германия и Нидерланды.

В конце февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Ранее сегодня УНИАН писал, что ее рассмотрят в ближайшие дни. А тем временем издание Bloomberg сообщило не самые приятные новости. Ряд стран ЕС не желают, чтобы на этой неделе Украине присвоили статус кандидата на вступление. Среди них есть Германия и Нидерланды.

Журналисты Bloomberg узнали содержание частных бесед дипломатов перед саммитом ЕС под Парижем, который состоится в ближайшие дни. Согласно заявлениям представителей отдельных стран, сначала исполнительный орган Европейского Союза должен проверить готовность Украины к длительному процессу вступления. Он может занять более десяти лет, а тем временем государства ЕС хотят сосредоточиться на практической поддержке нашей страны.

У дипломатов есть и другие опасения. Один из них заявил, что Киев не готов начать формальный процесс присоединения. А еще есть опасения насчет других давних кандидатов. Мол, их могут расстроить привилегии для Украины.

В общем, отдельные дипломаты по-прежнему насторожено относятся к членству нашей страны в ЕС. При этом украинцы за время войны полностью доказали, что заслуживают стать частью Европейского Союза. Именно мы сейчас обороняем весь мир от фашистско-российской угрозы.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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