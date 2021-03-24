По неподтвержденным данным, у женщины оторвался тромб.

Женщина, умершая вчера в пригороде Одессы после вакцинации от COVID-19, служила бухгалтером в военно-зенитном полку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в социальных сетях.

Сослуживцы потерпевшей утверждают, что умершая в пгт Черноморское — Инна Нарожная, 1977 г. р. - проходила службу в военной части А3880 (ракетно-зенитный полк).

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«Она контрактник, звание - старший солдат. Бухгалтер первой категории», - утверждают очевидцы.

Нарожная была привита препаратом Covishield.

«В центре поселка (в Черноморском дислоцируется военная часть - УНИАН), возле магазина «Ромашка», женщине стало плохо, и она потеряла сознание. В «скорой» ей не смогли оказать помощь, и она скончалась на месте», - утверждают люди.

По неподтвержденным данным, у женщины оторвался тромб.

В Командовании медицинских сил ВСУ утверждают, что военнослужащий-контрактник внезапно потеряла сознание, находясь за пределами воинской части, во внеслужебное время.

«Сослуживцы сразу вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили в медицинскую службу воинской части. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время женщину должны были привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС. Поэтому с соблюдением всех алгоритмов она получила прививку от COVID-19. Вакцинация осуществлена 21 марта мобильной бригадой по иммунизации от департамента здравоохранения Одесской ОГА.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта женщина не жаловалась на состояние здоровья.

Согласно анамнезу, как утверждают в командовании, она страдала гипертонической болезнью.

Что известно о смерти женщины в Одессе

Как сообщал УНИАН, вчера в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

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Автор: Лариса Козовая