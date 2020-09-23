Издатель и авторы уверяют, что хотели показать детям реальные примеры.

На страницах учебника с украинского языка и чтения нашли рекламу минеральной воды "Моршинская" и кафе "Львовская мастерская шоколада".

Издатель и авторы уверяют, что хотели показать детям реальные примеры, а сами компании говорят, что "дети младшего школьного возраста" не их целевая аудитория и просят от Минобразования опровержение, пишет Obozrevatel.

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На примеры в книге обратил внимание отец 3-классника из Ужгорода Евгений Лобанов. В учебнике его сына "Украинский язык и чтение" (авторы Екатерина Пономарева и Любовь Гаевая) опубликовали иллюстрацию этикетки минеральной воды "Моршинская". Указано, где добывают воду, срок годности, дневная норма – 1,5 литра воды. Все, как на настоящей этикетке.

К ней есть задание в котором дети должны ответить как называется вода, где ее добывают, какая дневная норма воды для человека и тому подобное.

На другой странице издания нашли иллюстрацию бренда "Львовская мастерская шоколада". Заведение называют настоящим раем для любителей сладостей. Мол, конфеты здесь изготавливают собственноручно и они очень вкусные. Эту иллюстрацию дети тоже должны проработать.

Правду говоря, я сама удивилась, когда все это увидела. Почему именно эти бренды выбраны? Много других названий. Составители учебника либо хитрят, либо совершенно не понимают, что такое школьный учебник. Неужели нельзя было найти другие интересные материалы? - прокомментировала мать 3-классника Екатерина Вовк из Закарпатья.

В издательстве "Орион", опубликовавшего учебник, говорят, что обучение детей должно проходить в реальных условиях с жизненными примерами.

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Обучение детей должно происходить в условиях реальных ситуаций. Вот этикетка реальной воды, которую они могут увидеть в магазине. Они должны ее прочитать, ответить на вопрос, какой срок использования, – рассказала главный редактор издательства Ирина Красуцька.

По ее словам, учебник построен в виде экскурсии наших героев по всей Украине, от Львовской области до Крыма, востока Украины, и дети везде находят что-то интересное, чем можно гордиться.

И это реальные ситуации, где они могут проявить свои знания украинского языка. Не просто упражнение написать, а читать этикетки, меню, пользоваться украинским языком. Кто-то подозревает, что здесь есть реклама, кто-то, что нет. Мы же не закрываем детям глаза, когда они идут по улице. Сейчас в обучение вводятся медиатексты, и этикетка – это один из примеров, – уверена Красуцкая.

Одна из авторов учебника Любовь Гаевая рассказала, что марки не имеют никакого отношения к книгам, а детей хотели научить правильно считывать данные с разных источников.

Иллюстрации для книги подбирали авторы. Ориентировались на известные марки. Эти компании не имели никакого отношения к нам. Они, наверное, не знают о существовании этих учебников. Чтобы это не выглядело рекламой, там есть задание для учеников написать, какой водой они дома пользуются. Мы старались ничего не рекламировать, но в программе есть требования учить зачитывать информацию из разных источников, – заявила Гаевая.

Проверял и допускал к изданию учебник Институт модернизации содержания образования при Министерстве образования Украины. На запрос о скрытой рекламе ответа еще нет.

Компания "IDS Боржоми Украина", выпускающая "Моршинскую" и кофейня "Львовская мастерская шоколада" говорят, что узнали об упоминаниях в учебнике в начале учебного года.

Мы не рассматриваем детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламы, поэтому такое размещение произошло без содействия с нашей стороны. Учитывая то, что этикетку используют для образования, без цели получения прибыли, компания не может запретить МОН использовать интеллектуальную собственность компании. Сейчас мы готовим обращение в МОН, чтобы получить официальное опровержение о рекламе "Моршинская" на заказ нашей компании, – сообщили OBOZREVATEL в "IDS Боржоми Украина".

В "Львовской мастерской шоколада" заявила, что о ситуации узнали от знакомых несколько дней назад.

Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко говорит, что такая ситуация могла сложиться из-за нехватки средств на иллюстраторов для учебников, а также отсутствия культуры оплаты их труда. Чаще всего берут картинки из интернета, часто плохого качества и с нарушением авторских прав.

Это не впервые, когда в учебниках школьников обнаруживают "находки":

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Автор: Наталия Печиборщ