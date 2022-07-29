Таксу в 250 гривень захватчики установили после удара ВСУ по Антоновскому мосту.

Российские оккупанты стали брать деньги с жителей Херсона за переправу через Днепр. Одна поездка стоит 250 гривень.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий в Telegram.

По его словам, изначально захватчики обещали, что переправа будет бесплатной.

"В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хлань добавил, что переправой пользуются российские оккупанты для транспортировки техники.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути оккупантов.

28 июля полиция Херсонской области сообщила, что российские захватчики в оккупированном Херсоне похитили пассажирский теплоход для переправы своих войск через Днепр возле Антоновского моста.

Кроме того, в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".

Вас также могут заинтересовать новости: