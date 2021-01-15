Зеленский доверил Шкарлету назначать премии за научные достижения

Кандидатуру Шкарлета на должность главы Минобразования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.

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