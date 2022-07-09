Испытывать страх - это нормально и родители должны это донести ребенку.

В период войны родители - это единственные люди, которые помогут ребенку преодолеть страх, но к этому вопросу нужно подходить максимально ответственно.

Детский психолог Светлана Ройз в интервью "Завтраку с 1+1" рассказала, что нужно делать, если ребенок обратился к вам за помощью или вы заметили ее страх.

"Если ребенок боится, если он говорит: "Я не могу что-то сделать", то первое, что мы должны сделать, это поддержать ребенка. Если мы видим, что ребенку страшно, даже если монстров не существует, он не может справиться с угрозой. Нам нужно сказать: "Я вижу, что тебе страшно", а не "бояться не стоит". И только после этого нужно вести к тому, что нужно сделать. Нужно поддержать ребенка на уровне чувств", - поделилась Светлана.

Психолог объяснила, что нужно дать ребенку сигнал, что испытывать страх - это нормально.

"Бояться, злиться - это уже существует. Если этого не сказать, то ребенок будет чувствовать себя одиноким. Война сейчас бьет по нашей системе близости. Это самое страшное, что может сейчас происходить с нами. Ребенок должен на ком-то пережить этот опыт", - пояснила эксперт, добавив, что чувство уверенности в преодолении страха - это главное, что мы должны донести ребенку.

Ранее психолог Анна Кушнерук рассказала, как война изменила жизнь украинцев, и дала полезные советы, как скорее адаптироваться к реалиям войны.

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