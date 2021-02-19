Утром 19 февраля память Героев Небесной сотни почтили известные футболисты и литовские дипломаты.

В Киеве продолжают чтить память по погибшим в расстрелах во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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С самого утра на Институтской наблюдается много людей. Люди продолжают нести цветы и свечи к фотографиям убитых активистов. Собрание граждан «тихое» – без митингов, лозунгов и гимна, говорит журналистка.

Утром 19 февраля память Героев Небесной Сотни почтили известные футболисты и литовские дипломаты. На месте расстрелов 2014 года сегодня провели молчаливую акцию "Ангелы памяти" по инициативе певицы Анжелики Рудницкой. Фигурки небесных защитников вырезали дети.

Расстрелы на Майдане

18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.

После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.

Вслед за Януковичем в РФ бежал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.

Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.

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Автор: УНИАН