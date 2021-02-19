В Киеве продолжают чтить память по погибшим в расстрелах во время Революции Достоинства в 2014 году.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
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С самого утра на Институтской наблюдается много людей. Люди продолжают нести цветы и свечи к фотографиям убитых активистов. Собрание граждан «тихое» – без митингов, лозунгов и гимна, говорит журналистка.
Утром 19 февраля память Героев Небесной Сотни почтили известные футболисты и литовские дипломаты. На месте расстрелов 2014 года сегодня провели молчаливую акцию "Ангелы памяти" по инициативе певицы Анжелики Рудницкой. Фигурки небесных защитников вырезали дети.
Расстрелы на Майдане
- 18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.
- После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.
- Вслед за Януковичем в РФ бежал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.
- Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.
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