Штраф выписали на продовольственный магазин.

Во вторник, 9 марта, в Черновцах мобильная бригада инспекторов впервые в Украине выписала протокол с высокой суммой штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3400 до 5100 гривень) за нарушение карантина.

Об этом рассказала начальница Госпотребслужбы области Анжела Косован, передает местно информагентство АСС.

"Штраф 425 гривень мы выписываем за несоблюдение карантина: расстояние, масочный режим, и тому подобное. А вот штраф, предусмотренный Законом от 200 до 300 необлагаемых минимумов, не выписывала еще ни одна область в Украине. Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений Главного управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол", - рассказала Анжела Косован.

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Штраф выписали на продовольственный магазин в Черновцах. Продавцов наказали за то, что обслуживали покупателей без масок и не реагировали на замечания инспекторов.

По словам чиновницы, работники магазина не придерживались масочного режима, продавали товары людям без масок. На замечание инспекторов работники гастронома не реагировали. Поэтому мобильная бригада впервые составила такой большой штраф.

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Автор: Денис Прядко