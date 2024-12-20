Предполагается, что ТЦК будут подчиняться Минобороны, а не Сухопутным войскам.

Министерство обороны Украины разрабатывает вариант реформирования Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"На сегодня Министерством обороны разрабатывается вариант реформирования по новому ТЦК. В первую очередь подчинение их под Министерство обороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных", - подчеркнул он.

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На сегодня ТЦК подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины, которые находятся в подчинении Генерального штаба.

Реформа ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, Временная специальная комиссия Верховной Рады предлагала расформировать ТЦК и СП и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте.

Народный депутат Юлия Яцык уточнила, что об этом говорится в отчете комиссии, и в Министерстве обороны Украины уже работают над созданием рекрутинговых центров. По ее словам, это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий.

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец отмечал, что даже в случае реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) за ними останется функция принудительной мобилизации. Он отметил, что прямая мобилизация граждан в конкретные части, которая происходит в обход ТЦК, касается именно добровольцев. Для принудительной мобилизации военнообязанных все равно нужна структура вроде ТЦК.

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