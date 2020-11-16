По информации генпрокурора, за 10 месяцев в Украине обезвредили 30 организованных групп с коррумпированными связями.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о результатах работы в рамках противодействия организованной преступности за 10 месяцев 2020 года.

Читайте такжеВенедиктова заметила прогресс в расследовании коррупционных преступлений в этом году (фото)Соответствующий отчет она разместила на своей странице в Facebook.

«ВТРОЕ БОЛЬШЕ БАНД, чем в прошлом году разоблачено за 10 месяцев 2020 года. Обезврежено 16 таких опасных группировок, тогда как в 2019 – только 5. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период, – 352. Это тоже НА 26% БОЛЬШЕ прошлогоднего результата. На счету более 1,5 тысяч злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовные правонарушения», – отметила Венедиктова.

При этом генпрокурор перечислила отдельные достижения правоохранителей в регионах:

Только на днях задержаны «смотрящие» за Хмельнитчиной и Харьковщиной. В СИЗО отправился хмельницкий «криминальный авторитет» с тремя членами своей преступной организации. Ему инкриминируется распространение преступного воздействия на территории области в течение 8 лет, управление потоками «грязных денег» и контроль за соблюдением «воровских законов».

В пятницу полицейские в Киеве разоблачили вооруженную группу из еще трех жителей Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук. Можно догадываться о назначении этого «набора», если во время остановки такси за превышение скорости, эти пассажиры начали убегать и отстреливаться от правоохранителей. Стрелок был судим за убийство и разбой и находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Проверяется причастность «гастролеров» к совершению разбойных нападений и других преступлений.

Харьковский «смотрящий» от одного из воров в законе, пойманный на прошлой неделе, подозревается в кражах, незаконном обращении с оружием и сопротивлении и угрозах правоохранителям. Он несколько лет скрывался от правосудия, однако оно его наконец догнало. Впрочем, по решению суда он может выйти под залог чуть более 400 тысяч гривень. Этот пример - повод еще раз подчеркнуть, что «посадки» - это симбиоз эффективности правоохранителей, справедливого законодательства и судебной реформы!

В Запорожье перед судом предстанут 6 участников банды, которая обвиняется в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонам автомобилей и ограблении.

Завершено следствие в отношении банды, которая участвовала в разборках за передел маршрутов со стрельбой среди жилого массива в Броварах на Киевщине. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более человек.

В декабре планируется завершить расследование в отношении банды за совершение разбойного нападения на автомобиль «Укрпочты». Участники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 млн грн.

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки с коррумпированными связями в органах управления, члены которого в течение 2018-2019 годов присвоили бюджетные средства, оформляя разные виды соцвыплат и пособий на несуществующих детей ромской национальности, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения. Таким образом подозреваемые завладели свыше 7 млн грн помощи на 190 детей.

Правоохранители Львовщины прекратили деятельность преступной организации из 20 человек, которая в 4 лабораториях изготавливала 12 наименований особо тяжких наркотиков. Сбывали они товар на территории 106 населенных пунктов Украины.

Кроме того, как отметила Венедиктова, за 10 месяцев 2020 года в Украине обезвредили 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, которые действовали в органах власти и управления, а также выявлено 26 преступных группировок, совершающих преступления в бюджетной сфере. А у наркогруппировок в этом году изъяли более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

По словам генпрокурора, разоблачение преступных организаций – процесс непростой и длительный: «В группах могут быть и сотни членов. Важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают и транснациональными. Мы в этом году внедрили новый механизм мониторинга оргпреступности и имеем реальные сдвиги в противодействии этому сверхопасному явлению».

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Автор: УНИАН