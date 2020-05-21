"Постепенное инфицирование": Резников рассказал, как в ОРДЛО работает пропаганда

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что против участия членов «Л/ДНР» в переговорах по Донбассу.

В оккупированных районах Донбасса находятся граждане Украины, которые на сегодняшний день «инфицированы» пропагандой.

Об этом заявил первый заместитель глава делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса».

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«Они начинали работу до того, как там началась война. До того, как были оккупированы Крым и Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Но это «инфицирование» происходило постепенно. Сегодня они блокируют украинские телеканалы и сайты, включая сайт министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Они заявили о том, что они заблокировали впервые официальный сайт государственного ведомства иностранного государства. Значит, что-то им не хочется читать», – рассказал Резников.

Также глава делегации Украины в ТКГ отметил, что против участия членов «Л/ДНР» в переговорах по Донбассу, где они участвуют по приглашению ОБСЕ.