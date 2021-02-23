По его словам, активиста нет в СИЗО.

Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем не знает, где находится его подзащитный.

Читайте такжеВ Киеве сотни людей вышли на акцию протеста из-за приговора Стерненко, началась толкотня с полицией (фото, видео)Об этом он рассказал в комментарии НВ.

По его словам, активиста нет в СИЗО.

У его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:

«Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть», - сказал Найем.

Приговор Стерненко

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Дело Стерненко: что известно

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН