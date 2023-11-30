Детей разлучили россияне.

Украина впервые зафиксировала факт изменения имени и фамилии ребенку, которого похитили из Херсона и усыновили граждане Российской Федерации. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Речь идет о вывозе из Херсона 10-месячной Маргариты Прокопенко, которая находилась в детском доме во время оккупации. Также из города вывезли двухлетнего Илью Ващенко, его судьба пока не известна, пишет он в своем Telegram-канале.

Лубинец говорит, что опекун родной сестры Маргариты хочет найти девочку и оформить опеку над ней. "У Маргариты есть родная шестилетняя сестра и трехлетний брат. Шестилетняя сестра проживает с опекуном, а вот судьба брата Маргариты не известна. Он, как и девочка, находился в Херсоне. То есть родных сестру и брата разлучили россияне", - добавил он.

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Обмудсмен отметил, что по международным и национальным нормам для усыновления украинского ребенка иностранцы должны получить согласие от Украины, однако Россия насильно предоставляет украинским детям свое гражданство.

"Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую - это геноцид! Таким образом, по крайней мере это уже является основанием для очередных ордеров! Международное сообщество должно отреагировать на военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей!" - подчеркнул Лубинец.

Похищение детей из Херсона: что известно

Недавно российские СМИ сообщили, что жена лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова вывезла из оккупированного города на "обследование" маленьких девочку и мальчика.

Журналисты выяснили, что зимой Маргариту удочерили, изменив ребенку имя и место рождения: теперь она Марина Миронова из Подольска.

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