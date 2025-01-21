Киеву выгоднее, чтобы западные инструкторы приезжали в Украину, считает аналитик.

Подготовка Сил обороны Украины за рубежом не соответствует реалиям современной войны. Такое мнение в эфире "Радио NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Чему может научить Европа, которая 30 лет не воюет. Все, что имеют те же французы или другие европейцы - это опыт миротворческих операций в Африке. Которые совсем не имеют отношения к современной войне. И поэтому эти массовые отправки в Германию, Литву, Польшу, Францию - это пустая трата ресурсов. Ничего это не дает", - отметил Жирохов.

Эксперт добавил, что значительно эффективнее миссии Британии или Канады, которые направляют инструкторов на место и дают возможность осваивать западную технику.

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"Без всяких тактических приемов. Это надо, чтобы работала уже наша военная наука. И тогда это будет что-то эффективно. Но западным союзникам это выгодно. Деньги не уходят из страны, они тратятся в самой Германии или кто дает деньги. Но боевая эффективность близка к нулю. Ведь устаревшие тактические навыки, элементы. Разговаривал со многими людьми, которые приехали из таких западных вояжей. Они говорили, что все эти дни занимались физической подготовкой и дважды выезжали на полигон. Все это можно сделать и на территории Украины", - добавил Жирохов.

Подготовка в Украине: важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине планируют увеличить продолжительность подготовки мобилизованных до двух месяцев. Он отметил, что это делается для более качественной подготовки украинцев и сохранения их жизней.

Также в Минобороны сообщали, что планируют готовить украинских бойцов к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, который приближает Украину к принципам НАТО.

По словам командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрия Федоренко, сейчас за месяц военной подготовки бойцы получают только "азы". Поэтому командиры на местах должны продолжать обучать новоприбывших военнослужащих.

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