В Минобороны отмечают, что внедрение такого стандарта приближает Украину к принципам НАТО.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, который приближает Украину к принципам НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что украинские защитники будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям: поисково-спасательная деятельность; выживание; избежание захвата в плен; устойчивость в плену; подготовка по эвакуации; переподготовка.

Сказано, что подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

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В Минобороны отмечают, что он разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии Российской Федерации.

Украинские военные научатся выживать в различных средах: арктических, тропических, горных и пустынных районах.

"Особое внимание - организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава", - сказано в сообщении.

Кроме того, стандарт содержит положения о специализированной подготовке и подготовке инструкторов SERE (речь идет об учебной программе подготовки военных НАТО к выживанию в дикой природе и во враждебной городской среде - УНИАН).

"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО, что является важным шагом на пути евроатлантической интеграции", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

Военная подготовка для бойцов ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко ответил, возможно ли в Украине за месяц подготовить штурмовика. По его словам, в ВСУ могут увеличить продолжительность базовой военной подготовки мобилизованных. Сейчас дообучение новобранцев приходится проводить на базе бригад, в которые попадают уже "обученные" новички.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, могут ли мобилизовать после базовой военной подготовки, которую с 2025 года должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

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