До начала оккупации своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало.

Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы.

Об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало.

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"По вопросу воды в Крыму — мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы обслуживание военного персонала", — сказал он.

По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.

"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", — сказал он.

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк