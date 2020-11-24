Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы.
Об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало.
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"По вопросу воды в Крыму — мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы обслуживание военного персонала", — сказал он.
По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.
"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", — сказал он.
Почему в оккупированном Крыму не хватает воды
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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