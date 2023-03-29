На сегодня вся Украина, кроме прифронтовых областей, перешла на формат комендантского часа с 00:00 до 05:00.

В украинской столице сократили комендантский час на 1 час. Первый заместитель председателя Виталия Кличко в Киевской городской администрации Николай Поворозник в интервью "Обозревателю" пояснил, что рассматривалась разные варианты длительности комендантского часа.

По его словам, каждый вариант имел обоснование, о некоторых из них не стоит говорить. Сейчас вся Украина, кроме прифронтовых областей, перешла на формат с 00:00 до 05:00.

"Я не скажу, что мы ориентируемся на всех остальных, мы ориентировались на экономическую активность. Люди время от времени не успевают после работы в магазин, чтобы купить продукты. Поэтому мы увеличили возможности для экономики города", — пояснил Поворозник.

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Он рассказал, что перед принятием такого решения советовались с ведомствами, после чего мэр Киева обратился с идеей о сокращении комендантского часа, а впоследствии совместно было принято соответствующее решение.

Комендантский час в Киеве

В столице с 26 марта на час сократили комендантский час, он продлится с 00:00 до 05:00.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Выходить на улицу разрешено, только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, с мая 2022 года в столице режим ограничений действовал с 23:00 до 05:00 (в частности, метро - с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30).

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